Publisher Silver Lining Interactive und die Entwickler Fat Alien Cat und Nomo Studio kündigen an, dass "Momento" auch für Xbox Series X erscheint. Ein Releasefenster kennen wir jetzt ebenfalls.

Zuvor war "Momento" bereits für PS5, Switch, Switch 2 und den PC in Aussicht gestellt worden. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen der entspannenden Raumdekorations-Simulation scheinen nicht zu bestehen.

Gleichzeitig erfahren wir, dass "Momento" irgendwann im Juni erscheint, wobei ein genauer Releasetermin natürlich noch folgen wird. Ein neuer Teaser-Trailer begleitet die freudige Nachricht und bietet fast eine Minute lang überwiegend Gameplay-Impressionen.

"Momento" war im Dezember 2023 enthüllt worden.