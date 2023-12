Momodora: Moonlit Farewell - Release-Termin bekannt

Playism hat ankündigt, dass "Momodora: Moonlit Farewell" am 11 Januar 2024 auf Steam erscheinen wird. "Momodora: Moonlit Farewell" ist die Krönung der "Momodora"-Serie und spielt 5 Jahre nach den Ereignissen von "Momodora III". Momo, eine Hohepriesterin des Dorfes Koho, wird damit beauftragt, sich auf eine Reise zu begeben, um die Welt vor den Dämonen zu bewahren, die durch das Läuten einer geheimnisvollen Glocke herbeigerufen wurden. Erkunde eine wundersame Welt, läutere Dämonen mit Angriffen und Siegeln und enthülle verborgene Mythen.

"Momodora" ist eine 2D-Actionspiel-Serie, die seit 2010 von dem Indie-Entwickler Bombservice entwickelt wird. Bislang gibt es vier Serienteile, die für ihre wunderschöne Pixel-Art und schnelle, befriedigende Action bekannt sind. Der Vorgänger, "Momodora: Reverie Under the Moonlight", wurde von Kritikern gelobt und hat sich weltweit über 800'000-mal verkauft. Das neue Spiel der Reihe richtet sich dabei sowohl an Veteranen als auch an Neulinge der Serie.