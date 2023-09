Mon-Yu für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erschienen

Das an das Anime-Subgenre 'Isekai' angelehnte Game "Mon-Yu" ist seit dem 21. September für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC verfügbar. Eigentlich hat das Spiel noch einen Untertitel, welcher kaum in die Überschrift dieser Meldung passt. Der volle Titel ist: "Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King".

Der Untertitel verrät somit bereits, worum es hauptsächlich in dem RPG von Entwicklerstudio EXPERIENCE, Poppy Works und Publisher Aksys Games geht, nämlich ums Looten und Leveln. Übersetzt ins Deutsche heisst der möglicherweise längste Titel der Videospiele-Geschichte etwa: