Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains verschoben

Publisher Ubisoft und Entwickler Behaviour Interactive haben den Release von "Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte der Titel am 11. Juni veröffentlicht werden.
Aber keine Angst, einen neuen Releasetermin für "Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains" erfahren wir gleichzeitig auch. Demnach ist es nun am 30. Juni soweit, was auch bedeutet, dass sich die zusätzliche Wartezeit in überschaubaren Grenzen hält. Ein Grund für die Verzögerung wird dagegen nicht genannt.
Noch im April war ein sehenswerter Gameplay Overview Trailer zu "Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.
"Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains" ist für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.