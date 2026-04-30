Monopoly: Star Wars Heros vs Villains: Neues Video

Ubisoft hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains" veröffentlicht.

Auf einem angepassten Spielbrett bewegt ihr euch durch bekannte Orte der Saga. Das Gameplay wurde neu interpretiert und bietet folgende Merkmale:

Teambildung: Ihr stellt Teams aus Star Wars-Charakteren zusammen. Jede Figur besitzt eigene Fähigkeiten, die eure Strategie beeinflussen.

Ihr stellt Teams aus Star Wars-Charakteren zusammen. Jede Figur besitzt eigene Fähigkeiten, die eure Strategie beeinflussen. Spielmodi: Ihr könnt in 2v2- oder 3v3-Matches lokal im Couch-Koop oder online gegen andere antreten.

Ihr könnt in 2v2- oder 3v3-Matches lokal im Couch-Koop oder online gegen andere antreten. Neue Mechaniken: Würfelduelle entscheiden über die Gebietshoheit, wenn ihr auf einem Feld aufeinandertrefft. Zudem gibt es neue GO-Events und Missionen mit Belohnungen.

Der Trailer zeigt spezifische Inhalte des Titels:

28 Charaktere aus verschiedenen Epochen.

14 unterschiedliche Charaktereigenschaften.

22 Schauplätze mit 3D-Dioramen, darunter das Ewok-Dorf, die Echo-Basis und der Jedi-Tempel.

""Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains"" erscheint am 11. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 und 2 und Windows PC.