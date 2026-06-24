Monster Fantasy für den PC vorgestellt

Entwickler Jotoyo stellt uns "Monster Fantasy" für den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät man gleichzeitig auch.

Bei "Monster Fantasy" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel mit gemütlichen Lebenssimulationselementen. Wir erkunden darin als Held mit Amnesie Eldoras, bekämpfen gemeinsam mit unseren Gefährten Monster, schliessen Freundschaft mit den Dorfbewohnern und geniessen das Angeln, Kochen, Sammeln und Basteln. Die Kickstarter-Kampagne für den Titel startet am 15. Juli.

Ein erster Trailer zu "Monster Fantasy" wird uns ebenfalls gezeigt. Darin lernen wir unter anderem Spielwelt und einige ihrer Bewohner kennen.

"Monster Fantasy" hat noch keinen Releasetermin.