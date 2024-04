Monster Hunter Now: 15 Millionen Downloads

"Monster Hunter Now", ein globales Abenteuer, bei dem man einige der furchterregendsten Monster aus dem "Monster Hunter"-Universum in der realen Welt aufspüren und jagen kann, hat in den sechs Monaten seit seiner weltweiten Veröffentlichung im September 2023 15 Millionen Downloads erreicht.

Als Dankeschön an die weltweite "Monster Hunter Now"-Community schaltet der exklusive Aktionscode MHNOW15M jetzt wertvolle Ingame-Gegenstände kostenlos im "Monster Hunter Now"-Web-Store frei. Ausserdem werden für eine begrenzte Zeit exklusive Pakete sowohl im Ingame-Store sowie im Web-Store erhältlich sein.

"Monster Hunter Now ist ein weltweiter Hit und wir möchten uns bei allen Jägern für ihre anhaltende Unterstützung bedanken. Das Spiel ist einfach zu spielen, aber schwer zu meistern. Wir hören immer auf die Community und haben viele weitere spannende Updates geplant, während wir uns auf den Sommer zubewegen."

Kei Kawai, Chief Product Officer, Niantic, Inc.

"Fast ein halbes Jahr nach der weltweiten Veröffentlichung bin ich zutiefst dankbar, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt Spass an Monster Hunter Now haben. Dank der Unterstützung unserer Fans hat die Monster Hunter-Serie in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum erreicht. Und ab dieser Woche wird es in Monster Hunter Now Quests geben, bei denen man zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Serie Dekoausrüstung erhalten kann. Der Frühling naht und ich möchte euch ermutigen, nach draussen zu gehen und euch auf die Jagd zu begeben."

Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster Hunter-Serie bei Capcom

Jubiläumsgeschenk(19. April 2024 - 31. Mai 2024)

Durch Eingabe des Aktionscodes MHNOW15M im "Monster Hunter Now"-Web-Store erhalten Spieler ein kostenloses Geschenk mit folgendem Inhalt: - 5000 Zenny - Jagd-Marathon Ticket x2 - Trank x 2

In-Game-Store (19. April 2024 - 31. Mai 2024)

15 M Downloads Paket: 14,99 €(einmalig: 1500 Juwelen / Erkundungströpfchen x2 / Trank x5)

Web-Store (19. April 2024 - 31. Mai 2024)

15 M Downloads Premium Paket: 19,99 € (einmalig: 3000 Juwelen / Trank x5)

Die erste Saison von "Monster Hunter Now" hat im März 2024 begonnen. Jagd-a-thons sind jetzt weltweit miteinander verbunden und bieten allen Spielern ein zugängliches Mehrspieler-Jagd-Erlebnis. Die erste Saison des Spiels, die im März begann, brachte neue Spielerfahrungen mit sich, wie zum Beispiel die aufregende Dämonjho-Quest. Die Anpassung der Avatare wurde durch das Hinzufügen von Dekorausrüstung verbessert, die es den Spielern ermöglichen, die Kleidung ihres Avatars individuell anzupassen. Das neue Saisonpass-System ermöglicht es den Spielern, Saison-Stufenpunkte zu sammeln, indem sie furchterregende Monster besiegen und Quests während der Saison abschliessen, um Belohnungen freizuschalten, wenn sie durch die Stufen aufsteigen. Für den Sommer sind aufregende neue Features in Planung, die in den kommenden Monaten noch mehr Abenteuer versprechen.