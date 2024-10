Monster Hunter Now Carnival 2024 Global Event

Letzte Woche veranstaltete Niantic den Monster Hunter Now Carnival, das erste grosse Präsenz-Event des Spiels in Shibuya, Tokio, bei dem Zehntausende von Jägern aus der ganzen Welt im echten Leben zusammenkamen, um exklusive Event-Monster zu jagen, neue Kontakte zu knüpfen und Aktivierungen in der ganzen Stadt zu geniessen.

Für alle, die nicht in Tokio dabei sein konnten, wird der "Monster Hunter Now"-Carnival-Global am Samstag, dem 2. November, um 9:00 Uhr bis Sonntag, dem 3. November, um 23:59 Uhr stattfinden und Jäger aus aller Welt einladen, von überall aus mitzumachen.

Bei Monster Hunter Now Carnival Global könnt ihr euch auf Folgendes freuen: