Monster Hunter Now: Second Round

Niantic verbessert "Monster Hunter Now" kontinuierlich und jetzt kommt das erste Update für die Inhalte der zweiten Saison. Ab Launch des zweiten Teils der Fiesta der "Stürme und Blasen" könnt ihr auf Mizutsune, den ersten Leviathan in "Monster Hunter Now" treffen, sowie euch für mehrere Sommerjagden bereit machen.

Der zweite Teil der aktuellen "Monster Hunter Now"-Saison "Fiesta der Stürme und Blasen" erscheint am 8. Juli mit folgenden bemerkenswerten Neuerungen:

Debüt eines Leviathans

Mizutsune ist der erste Leviathan, der die Ebenen von "Monster Hunter Now" durchstreift. Jäger können ihr Bestes im Kampf versuchen und wertvolle Materialien für neue Ausrüstung mit neuen Fähigkeiten ergattern.

Neue Sommerjagd-Events

Das Blubberfest - Vom 18. bis 28. Juli tauchen alle Monster (einschliesslich Mizutsune) an mehr Orten als bisher auf dem Spielfeld auf. Die Spieler können zeitlich begrenzte Quests absolvieren, um Mizutsune-Materialien, sommerlich inspirierte Deko-Ausrüstung, eine exklusive Jägermedaille sowie eine Mizutsune-Schuppe zu ergattern, wenn sie es bis zum Ende schaffen.

Dunke Tagträume

Vom 20. bis 21. Juni findet das erste kostenpflichtige Event in "Monster Hunter Now" statt. Jäger mit Tickets geniessen ein stark verbessertes Jagderlebnis mit unbegrenztem Zugang zu Jagd-Marathons und Drachenältesten-Überfällen, sowie die Chance, den Nachtschatten-Paolumu vor allen anderen zu jagen.