Monster Hunter Now: Das Mond-Neujahr

Das Mond-Neujahr: DasFest wird in verschiedenen Regionen der Welt auf unterschiedliche Weise gefeiert, und auch in "Monster Hunter Now" wird es besondere Dekorationen und Events geben.

Jäger können an drei Arten von Event-Quests teilnehmen, die alle ein eigenes Thema haben und zeitlich begrenzt sind. So könnt ihr unter anderem den Pink Rathian im Feld und an Hunt-a-thon-Punkten jagen und Glückslaternen für zeitlich begrenzte Event-Quests sammeln. Ausserdem erhaltet ihr die Chance, euch exklusive Event-Ausrüstung zu sichern, einschliesslich eines neuen Drachenelement-Hammers und Drachenelement-Doppelklingen sowie Kopfrüstung mit kritischem Boost.

Das Event findet von Donnerstag, 1. Februar 2024, um 9 Uhr bis Donnerstag, 15. Februar 2024, um 23:59 Uhr statt.