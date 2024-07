Monster Hunter Now und MrBeast bilden ein Team

Niantic und der weltgrösste YouTube- Creator MrBeast (Jimmy Donaldson) schliessen sich für einen epischen Sommer der Monsterjagd in "Monster Hunter Now" zusammen. Ab dem 27. Juli könnt ihr eine exklusive Waffe, ein Outfit und eine spezielle MrBeast-Questreihe erhalten, die von dem philanthropischen Creator inspiriert wurde.

MrBeast

Neben der Partnerschaft mit MrBeast wird Niantic ein Update für "Monster Hunter Now" veröffentlichen, das die Reichweite des Spiels mit der neuen Funktion Dimensional Link auf globaler Ebene erweitert. Das Update macht es den Spieler:innen noch einfacher, das Spiel mit anderen "Monster Hunter"-Fans aus der ganzen Welt zu spielen. Weitere Details finden sich auf dem offiziellen Blog von "Monster Hunter Now". Zur Feier des Tages hat Niantic einen Live-Action-Trailer veröffentlicht, der euch dazu einlädt, überall zu spielen.

"Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in Monster Hunter Now einzusteigen, egal ob man ein langjähriger Fan des Monster Hunter-Franchise oder ein Neuling in der Reihe ist. Mit mehr als 15 Millionen Downloads weltweit wissen wir, dass unsere Community die Möglichkeit geniesst, unterwegs auf Monsterjagd zu gehen, und wir freuen uns darauf, dass diese Spieler ihre Freunde einladen können, um gemeinsam aus der ganzen Welt auf die Jagd zu gehen, egal ob sie sich in San Francisco, New York, London, Berlin, Seoul oder Tokio befinden."