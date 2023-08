Monster Hunter Now: Neuer Rock-Song

Capcom und "One OK Rock" (selbst grosse Monster Hunter Fans) haben für das neue Musikvideo – "Make It Out Alive" – zusammengearbeitet. Anlass ist die Veröffentlichung von "Monster Hunter Now", das am 14. September für iOS und Android erscheint.

Das Video ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von "One OK Rock" verfügbar. Ausserdem gibt es hier auch einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Entstehung dieses Musikvideos. Das Coverbild für "Make It Out Alive" zeigt das Monster Diablos aus "Monster Hunter Now".

Erst vor kurzem überschritt der mit Spannung erwartete "Monster Hunter Now"-Titel die Marke von zwei Millionen Vorregistrierungen. Erstmals konnten Besucher der gamescom 2023 das Spiel testen. Hier schaffte es "Monster Hunter Now" in der Kategorie "Bestes Handyspiel" in die engere Auswahl der zugehörigen Award-Vergabe.