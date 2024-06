Monster Hunter Now: Season 2

Die neue Saison von "Monster Hunter Now": "Fiesta der Stürme und Blasen“ startet am Mittwoch, den 12. Juni um 2:00 Uhr morgens. "Monster Hunter Now" ist das Jagdspiel von Niantic und Capcom, das in der realen Welt spielt. Die zweite Saison umfasst drei grosse Inhaltsupdates, die über die gesamte Saison verteilt sind, so dass ihr euch auf einen ganzen Sommer voller Abenteuer freuen könnt:

Drachenälteste, wie Kushala Daora , feiern in dieser Saison ihr Debüt mit einem neuen Spielmodus - mehr dazu in Kürze.

, feiern in dieser Saison ihr Debüt mit einem neuen Spielmodus - mehr dazu in Kürze. Khezu und Basarios sind ab dieser Saison verfügbar, sobald Spieler bestimmte Saison-Quests abgeschlossen haben. Weitere Monster folgen im Laufe der Saison.

sind ab dieser Saison verfügbar, sobald Spieler bestimmte Saison-Quests abgeschlossen haben. Weitere Monster folgen im Laufe der Saison. Neuer Waffentyp: Gewehrlanze - Saison 2 fügt den neuen Waffentyp "Gewehrlanze" hinzu, der die Robustheit einer Lanze mit der Feuerkraft eines Gewehr vereint.

Gewehrlanze - Saison 2 fügt den neuen Waffentyp "Gewehrlanze" hinzu, der die Robustheit einer Lanze mit der Feuerkraft eines Gewehr vereint. Neue Monster und ein neuer Waffentyp bedeuten auch, dass neue Fertigkeiten für Jäger verfügbar sein werden, um ihr Arsenal zu erweitern. Ihr könnt euch auf Kushala Frostwind, Artillerie und mehr freuen.

Mit dem Start von Saison 2 schenkt Niantic allen Spielern zusätzliche 250 Slots mit einer kostenlosen Erweiterung der Objekttruhe, die als Vorratsobjekt im Shop erhältlich ist. Ausserdem wird das Limit für die Anzahl der Erweiterungen der Objekttruhe durch Edelsteine erhöht.

Vom Beginn der Saison 2 bis zum 24. Juni wird die Häufigkeit des Erscheinens von Khezu in Sumpfgebieten und Basarios in Wüstengebieten zunehmen. Korallen-Pukei-Pukei, Basarios und Khezu werden an Jagd-Marathon-Punkten erscheinen.

Es wird einen neuen Saisonpass geben, der allen Spielern im Rahmen des kostenlosen Plans Belohnungen bietet, darunter Ingame-Gegenstände, kosmetische Ausrüstungsgegenstände, Zenny und Monsterteile.

Monster Hunter Stories ist das erste RPG der Monster Hunter-Reihe, das ursprünglich 2016 von Capcom veröffentlicht wurde. Eine Remastered-Version erscheint am 14. Juni, und zur Feier gibt es in Monster Hunter Now eine spezielle Event-Quest. Durch das Abschliessen der Monster Hunter Stories Event-Quests können die Spieler limitierte Jäger-Medaillen und limitierte Dekoausrüstung verdienen.

Dies ist nur der Anfang der Inhalte von Saison 2 - "Fiesta der Stürme und Blasen". Spieler können sich auf weitere aufregende Updates und Features freuen, die ab Juli folgen werden.

Monster Hunter jetzt auf dem Summer Game Fest

Wer das Summer Game Fest in Los Angeles besucht, ist herzlich eingeladen, am Stand von Niantic vorbeizuschauen, um die Inhalte von Staffel 2 zu testen und weitere Details zu erfahren.