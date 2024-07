Monster Hunter Now: Sommerjagd 2024

Die zweite Saison von "Monster Hunter Now: Fiesta der Stürme und Blasen", ist in vollem Gange. Im zweiten Teil der Saison wurde bereits der allererste Leviathan in "Monster Hunter Now vorgestellt": Mizutsune. Doch das ist nicht die einzige Neuerung! Von 20. Juli, 9:00 Uhr bis 21. Juli 23:59 Uhr veranstaltet Niantic das allererste ticketpflichtige Online-Event in "Monster Hunter Now"!

Spieler, die ein Ticket kaufen, können noch vor allen anderen auf die Jagd nach dem Nachtschatten-Paolumu gehen und sich sogar unbegrenzt an Jagd-Marathons und Drachenältesten-Überfällen beteiligen.

Der Nachtschatten-Paolumu wurde in Wald- und Wüstengebieten gesichtet und ist an seinem schwarz gefärbten Körper zu erkennen. Er kann längere Zeit in der Luft schweben, während sich sein Nackenbeutel aufbläht, und dabei einschläferndes Gift und mächtige Stossattacken freisetzen. Wenn man sich nicht im Voraus auf seinen Schlafatem vorbereitet hat, sollte man sich von ihm entfernen, während es diesen Angriff ausführt. Spieler sollten guten Gebrauch von ihren Wasserelement- oder Statuselement-Waffen machen.

Ausserdem wird es spezielle Quests nur für die Inhaber der kostenpflichtigen Tickets geben, die unter anderem Monster-Materialien, exklusive Dekoausrüstung und eine Jägermedaille enthalten.

Alle weiteren Informationen gibt es auf dem offiziellen Blog von "Monster Hunter Now".