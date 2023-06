Monster Hunter Rise: Letzter Digital-Event zur Sunbreak-Erweiterung

Capcom hat den finalen Digital-Event zur Sunbreak-Erweiterung für "Monster Hunter Rise" angekündigt. Er wird am 7. Juni um 16 Uhr auf den üblichen Kanälen zu sehen sein.

Bei dem letzten Digital-Event zur Sunrise-Erweiterung für "Monster Hunter Rise" werden die Spieler erneut erfahren, was sie von dem Bonus-Update erwarten können. Zudem werden auch Zusatzinhalte und Entwickler-Interviews präsentiert.

"Monster Hunter Rise: Sunbreak" ist die neue Erweiterung für "Monster Hunter Rise", dem von Kritikern gefeierten und erfolgreichen "Monster Hunter"-Titel, der im März 2021 für Nintendo Switch und im Januar 2022 für PC erschien. PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X folgten am 28. April. Die Erweiterung enthält eine völlig neue Geschichte mit frischen Monstern, Ergänzungen im Kampf sowie den Schwierigkeitsgrad der Meisterrang-Quests und mehr. "Monster Hunter Rise: Sunbreak"-Spieler mit Speicherständen aus "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" können ausserdem das Palico-Dekorrüstungsset „Naviroukostüm“ freischalten.