Letztes digitales Monster Hunter Rise: Sunbreak-Event

Während des heutigen Developer Roundtables zu "Monster Hunter Rise: Sunbreak" gaben der Produzent der "Monster Hunter"-Serie, Ryozo Tsujimoto, und der Sunbreak Director, Yoshitake Suzuki, einen genaueren Einblick in das kostenlose Bonus-Update, das am 08. Juni 2023 für Monster "Hunter Rise: Sunbreak" erscheint, und blickten gemeinsam mit dem "Monster Hunter Rise"-Director, Yasunori Ichinose, auf die vergangenen zwei Jahre der Entwicklung von Rise zurück. Das kostenlose Bonus-Update enthält das letzte Monster der grossen Erweiterung, den Ur‑Malzeno, eine Reihe von Änderungen an Rüstungsverbesserungen und Dekorationen sowie herausfordernde neue Event-Quests, die bis zum 27. Juli veröffentlicht werden. Ausserdem wurde angekündigt, dass alle Inhalte der Titel‑Updates 4, 5 und des kostenlosen Bonus-Updates als ein gesammeltes Paket für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation®5 und PlayStation®4 am 24. August 2023 erscheinen werden.

Ursprünglich sollte die Geschichte von "Monster Hunter Rise: Sunbreak" mit dem Höhepunkt des Kampfes von Kamuras Streitkräften gegen Amatsu im kostenlosen Titel-Update 5 enden. Das kostenlose Bonus‑Update schliesst nun die uralte Beziehung zwischen dem Drachenältesten Malzeno und dem Königreich ab. Ab Meisterrang 10 stellt sich der Ur-Malzeno den Jägerinnen und Jägern mit neuen wilden Angriffen und Bewegungen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, und bietet den siegreichen Jägerinnen und Jägern Teile für ein einzigartiges neues Rüstungsset und Waffen. Nach dem Start des kostenlosen Bonus-Updates am 08. Juni werden bis zum 27. Juli Event-Quests mit grösseren Herausforderungen und noch aufregenderen Belohnungen veröffentlicht. Während mit dem Gratis‑Bonus-Update kein neuer kostenpflichtiger DLC veröffentlicht wird, werden bestehende DLC in neuen Themensets zu erschwinglichen Preisen gebündelt. Jägerinnen und Jäger auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 und PlayStation 4 werden alle Inhalte der Titel-Updates 4, 5 und des Bonus-Updates ab dem 24. August 2023 erleben können.

Den Abschluss des letzten "Monster Hunter Rise: Sunbreak"-Digital-Events bildete ein Developer-Roundtable, bei dem fast zwei Jahre "Monster Hunter Rise" und die "Sunbreak"-Erweiterung besprochen wurden. Dabei sprachen Tsujimoto und Suzuki zusammen mit "Rise"-Director Yasunori Ichinose über eine Vielzahl von Themen, unter anderem darüber, wie sich das Feedback der Community auf das Entwicklungsteam ausgewirkt hat, über ihre Lieblingscharaktere und ein Dankeschön an die Fans, die sie dazu inspiriert haben, ständig nach neuen und aufregenden "Monster Hunter"-Erlebnissen zu streben. Da "Monster Hunter" im nächsten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, freut sich das Trio auf die glänzende Zukunft der Serie.