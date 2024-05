Capcom hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Monster Hunter Stories" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden wir zwei Minuten lang auf die kommenden Portierungen von "Monster Hunter Stories" eingestimmt. Dabei widmet man sich etwa der Story oder der Spielwelt.

Bei "Monster Hunter Stories" handelt es sich um ein Rollenspiel, das in der Welt von Monster Hunter spielt und sie auf neue und aufregende Arten erweitert. Jetzt jagst du nämlich keine Monster mehr, sondern ziehst sie gross. In dieser tiefgründigen Geschichte lebst du als Monster-Rider mit deinen Monstern zusammen und begleitest sie ein ganzes Leben lang.

"Monster Hunter Stories" erschien in PAL-Gefilden am 8. September 2017 für den Nintendo 3DS. Die Portierungen für iOS und Android folgten am 25. September 2018. PS4, Switch und der PC werden schliesslich am 14. Juni bedient.