Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Demo erschienen

Bei der gestrigen Direct-Folge gab es auch erfreuliche Nachrichten zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection". So wurde sofort danach auf sämtlichen Plattformen eine Demo des kommenden Rollenspiels veröffentlicht.

Die Demo enthält die ersten Kapitel von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection", wobei die Speicherdaten in das vollständige Spiel übertragen werden können. In der Demo können wir das Aussehen des Protagonisten bzw. der Protagonistin nach Belieben und so oft wir möchten bearbeiten.

Mit der Testversion können zudem die neuen Kampfsysteme wie Wyvernseelen-Balken und Synchronansturm ausprobiert und die Aufgaben eines Rangers sowie die Wiederherstellung von Lebensräumen erlebt werden. Amiibo für Ratha, Ratha V und Rudy sind ebenfalls erhältlich, wodurch zusätzliche Outfits im Spiel bei der Veröffentlichung freigeschaltet werden.

Dazu wurde neues Material aus "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" gezeigt. Darin widmete man sich eine Minute lang in erster Linie der Story.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.