Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Downloadumfang der PS5-Fassung

Im März können wir uns bekanntlich selbst in die Welt von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" begeben. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" auf der PS5 genau 37,104 GB belegt. Die anderen Versionen dürften sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Das Pre-Loading ist ab dem 11. März möglich.

Das letzte Lebenszeichen von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" gab es im vergangenen November. Damals wurde uns eine ausführliche Einführung in die Story gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.