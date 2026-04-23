Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Soundtrack digital verfügbar

Capcom hat den Soundtrack von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" in digitaler Form veröffentlicht. Er kann auf allen gängigen Plattformen gestreamt werden.

Der Soundtrack von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" umfasst satte 102 Stücke und hat eine Spielzeit von stolzen fünf Stunden und 30 Minuten. Somit sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Eine Übersicht zu den unterstützten Plattformen findet ihr an dieser Stelle.

Ende März hatte Capcom einen sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erschien am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.