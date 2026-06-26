Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection bekommt Story-DLC

Gleich zu Beginn der gestrigen Spotlight-Präsentation enthüllte Capcom einen Story-DLC für "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection", der jetzt schon verfügbar ist. Dieser heisst "Zusätzliche Nebengeschichte: Rudy" und gibt einen Einblick in die Ursprünge des königlichen Felyne und seiner Vorfahren, welche lange vor ihm lebten. In der DLC-Nebengeschichte gerät Rudy in eine seltsame Situation, die ihn unerwartet mit Navirou konfrontiert, dem legendären Felyne, der einst in "Monster Hunter Stories" die Welt gerettet hat.

Während der Abenteuer von Rudy und Navirou können sich Fans auf eine Begegnung mit Nergigante freuen, aber der mächtige Drachenälteste ist nicht das einzige herausfordernde Monster, welchem sich "Monster Hunter Stories 3"-Fans stellen müssen. Zusammen mit dem Rudy-DLC erscheint nämlich auch ein kostenloses Update für das Rollenspiel, das königliche Monster ins Spiel bringt.

Besagtes Update erhöht den Schwierigkeitsgrad des Endkampfs für Spieler mit abgeschlossenen Spielständen. Wer demnach den Endkampf im Schwierigkeitsgrad "Schwer" meistert, schaltet für Ranger, die eine zusätzliche Herausforderung suchen, die königlichen Monster Versionen nahezu aller Kreaturen im Spiel frei, darunter auch Invasive Monster und Unheilvolle Drachenälteste.

Die neuen Inhalte für "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" werden uns zudem mit einem Video schmackhaft gemacht. Darin werden uns über drei Minuten lang hauptsächlich In-Game-Sequenzen dazu gezeigt.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erschien am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.