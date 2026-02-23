Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Story-Trailer & Developer Walkthrough

Capcom hat frisches Material aus "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Zunächst einmal wird uns ein neuer Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" geboten. Er trägt den Titel "Go Forth" und widmet sich etwas mehr als drei Minuten lang inn erster Linie der Story. Ausserdem wird uns uns ein ausführlicher Developer Walkthrough zu dem kommenden Rollenspiel gezeigt.

Bereits in der letzten Woche hatte Capcom einen umfangreichen Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht. Dieser erzählte die Vorgeschichte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.