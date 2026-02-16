Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Ausführlicher Trailer

Capcom hat einen umfangreichen neuen Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird über zehn Minuten lang die Vorgeschichte von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" zusammengefasst. Vor Spoilern wird dabei ausdrücklich gewarnt, zumal auch passende Gameplaysequenzen gezeigt werden. Als Erzählerin fungiert Elizabeth Rose Bloodflame.

Das letzte Lebenszeichen von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" gab es bei der Nintendo-Direct-Ausgabe Anfang des Monats. Anschliessend war auch eine spielbare Demo des Titels veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.