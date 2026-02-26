Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Schicker Trailer

Capcom präsentiert einen weiteren Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast fünf Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Konzeptzeichnungen und Sequenzen aus der Spielwelt von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" gezeigt. Der eher entspannende Soundtrack untermalt die Szenen wunderbar. Danach haben wir einen guten Eindruck, was von dem Rollenspiel zu erwarten ist.

Erst Anfang der Woche waren ein Story-Trailer und ein Developer Walkthrough zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.