Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Sehenswerter Auszeichnungstrailer

Capcom hat mittlerweile auch einen Auszeichnungstrailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich genau 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Wir erfahren also kurz, knapp und präzise, was "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" ausmacht.

Bereits im Februar war ein umfangreicher Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht worden, der unter anderem Konzeptzeichnungen aus dem Rollenspiel bot. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erschien am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.