Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection angekündigt

Gleich zu Beginn der gestrigen Direct-Ausgabe hat Capcom "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" vorgestellt. Einen atmosphärischen Trailer dazu zeigte man auch.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erzählt dabei die Geschichte zweier Nationen, die dem Untergang geweiht sind. Inmitten der zunehmenden Kristallisation, der die Länder Azuria und Vermeil ausgesetzt sind, gibt die Entdeckung eines mysteriösen Eises Anlass zur Hoffnung. Aus der Schale schlüpft dann ein Monster, das längst als ausgestorben galt: ein Rathalos. Doch diese Hoffnung schwindet schnell, als ein zweites Monster aus dem Ei schlüpft. Die beiden Rathalos-Zwillinge tragen dasselbe Mal wie die Himmelsschuppen-Rathalos Zwillinge, welche in einem Bürgerkrieg vor 200 Jahren als Vorboten der Zerstörung galten. Während sich die Umwelt weiter verschlechtert und Monster vom Aussterben bedroht sind, droht auch ein erneuter Krieg zu entflammen.

In dieser Geschichte tragen wir das Erbe von Azuria. Mit speziellen Fähigkeiten gesegnet, welche uns zu Anführenden der Ranger und einzigen Rathalos Rider im Königreich machen, erfüllen wir leidenschaftlich unsere Pflichten, beschützen Monster und untersuchen Ei-Quarz. Doch ein schicksalhaftes Ereignis sorgt dafür, dass die Welt von einem Phänomen bedroht wird. Die Suche nach der Wahrheit führt uns jenseits des Nord-Meridian ins verbotene Land.

In der Hoffnung, die Spannungen zwischen den beiden Nationen zu entschärfen, bietet sich Eleanor, die Prinzessin von Vermeil, der Nation Azuria als Geisel an. Bewegt von den Bemühungen der Ranger, schliessen sich Eleanor und ihr geliebter Monstie Anjanath diesen an, um die Absichten ihrer Schwester, der Königin von Vermeil, aufzudecken. Der Held wird dabei auf seiner Mission von Eleanor, der Prinzessin von Vermeil, begleitet. Verbunden durch den nahenden Schatten des Unheils, begeben sie sich in den Strudel des Schicksals und wagen sich auf verbotenen Boden.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.