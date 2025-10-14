Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Neuer Trailer

Capcom versorgt uns mit einem frischen Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" trägt den Titel "The Princess Ranger". Konzeptionell ist er zu dem auf der Tokyo Game Show gezeigten Material identisch. Diesmal bekommen wir zusätzlich jedoch auch den Protagonisten zu sehen. Capcom erklärt in diesem Zusammenhang, dass wir dessen Erscheinungsbild auf Wunsch auch individuell anpassen können.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" war am 31. Juli bei einer Direct-Ausgabe vorgestellt worden. Damals wurde ein erster atmosphärischer Trailer gezeigt.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.