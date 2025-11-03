Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Umfangreicher Trailer

Capcom hat einen ausführlichen neuen Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir über fünf Minuten lang hauptsächlich in die Story von "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" eingeführt. Die Charaktere und die Spielwelt bekommen wir in diesem Zusammenhang natürlich auch näher vorgestellt. Insgesamt bietet das Material also eine gute Übersicht, was hier auf uns zukommt und macht simultan Lust auf mehr.

Schon Mitte Oktober hatte Capcom einen atmosphärischen Trailer zu "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" ins Netz gestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.