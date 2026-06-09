Monster Hunter Wilds: Weitere Informationen zur kommenden Ascendance-Erweiterung

Capcom hat inzwischen weitere Informationen zur kommenden Ascendance-Erweiterung für "Monster Hunter Wilds" veröffentlicht. Ein Entwicklervideo mit Director Takuro Hiraoka und Producer Ryozo Tsujimoto bot demnach zahlreiche neue Details.

In besagtem Video geht man näher auf Elemente ein, die im Ankündigungstrailer zur Ascendance-Erweiterung für "Monster Hunter Wilds" gezeigt wurden, darunter etwa:

Frisches Gebiet: Die kommende Erweiterung führt die Himmelsruinen ein, wo schwebende, von Ruinen gesäumte Inseln über dem Verbotenen Land schweben. Das neue Terrain bietet Möglichkeiten, auf Saikrii Reittieren zu reisen und zwischen den schwebenden Inseln hin und her zu gleiten.

Verstärker-Armschutz: Die Ascendance-Erweiterung für "Monster Hunter Wilds" fügt über den Verstärker-Armschutz neue Aktionen für jeden der insgesamt 14 Waffentypen hinzu. Dieses Ausrüstungsteil im Arsenal der Jäger führt aufregende neue Angriffe, Kombos und Mobilitätsoptionen ein, um Jäger vielseitigere Möglichkeiten bei der Bewältigung schwierigerer Herausforderungen zu bieten.

Meisterrang: Die Erweiterung bietet auch eine Fülle an Inhalten für Neulinge und Veteranen gleichermassen, wobei noch tiefgreifendere Herausforderungen auf die Jäger warten, während sie versuchen, das Geheimnis um das plötzliche Auftauchen der Drachenältesten im Verbotenen Land zu lüften. Die Geschichte von "Monster Hunter Wilds: Ascendance" wird freigeschaltet, sobald Jäger die 7★-Quest "Erwachen aus einem Traum" abgeschlossen haben.

Weitere Monster: Der Trailer zeigte zudem einige neue Monster mit verheerender Luftkoordination und gab einen Einblick in die Rückkehr beliebter Drachenältester, darunter etwa Kushala Daora. Weitere Informationen zu den neuen Herausforderungen, die uns in "Monster Hunter Wilds: Ascendance" erwarten werden noch folgen.

"Monster Hunter Wilds" ist seit 28. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die am Wochenende angekündigte Switch-2-Umsetzung hat noch keinen Termin.