Im Laufe der vergangenen Tage wurde ein ärgerlicher Bug in "Monster Hunter Wilds" gesichtet. Capcom hat bereits ein Statement dazu abgegeben.

Besagter Bug in "Monster Hunter Wilds" begegnet euch eventuell in der Hauptmission Kapitel 5-2 A World Turned Upside Down. Hier taucht ein NPC mitunter nicht auf, was den kompletten Story-Fortschritt verhindert. In einem ersten Statement hat Capcom dazu bereits gesagt, dass man das Problem aktuell untersucht und sich meldet, wenn eine Lösung dafür gefunden wurde.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erschien am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.