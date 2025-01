Monster Hunter Wilds: Capcom optimiert PC-Performance

Capcom hat eine aktuelle Wasserstandsmeldung zu den Entwicklungsarbeiten an "Monster Hunter Wilds" abgegeben. Dabei ging es primär um die PC-Version.

So erklärt man, dass man momentan vor allem mit der Performance der PC-Fassung beschäftigt sei. Ziel sei es etwa, die Anforderungen an die GPU herunterzuschrauben, wodurch "Monster Hunter Wilds" am Ende auch auf schwächeren PCs gut aussähe. Optimal wäre es natürlich, eine Performance wie auf den Konsolen zu erreichen. Besonders die 60 Bilder pro Sekunde wären hierbei wichtig.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erscheint am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.