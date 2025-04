Monster Hunter Wilds: Capcom wendet sich erneut an Cheater

Bereits Anfang des Monats hatte sich Capcom an die Nutzer von Cheats in "Monster Hunter Wilds" gewandt. Jetzt folgte ein erneuter energischer Appell an diese Gruppierung.

So erklärt Capcom, dass man auch nach der Veröffentlichung von Patch 1.010 entsprechende Aktivitäten in "Monster Hunter Wilds" gesichtet habe. Man weise noch einmal darauf hin, dass die Verwendung von Cheats oder entsprechender Tools dafür sorgen könne, dass das Action-Rollenspiel im schlimmsten Fall nicht mehr weiter konsumiert werden könne. Habe man den Verdacht, Teil einer illegal modifizierten Mission zu sein, solle man das Spielen am besten sofort einstellen. Bei X (ehemals Twitter) finden sich auch Indikatoren dafür.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erschien am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.