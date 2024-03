Frische Gerüchte zu Monster Hunter Wilds

Dem bekannten Leaker Dusk Golem verdanken wir neue Gerüchte zu "Monster Hunter Wilds". Diese betreffen unter anderem den Releasezeitraum und die inhaltliche Struktur.

So schreibt Dusk Golem bei Discord, dass sich "Monster Hunter Wilds" seit 2019 bei Capcom in Entwicklung befindet und es bisher keine grösseren Probleme damit gibt. Eine Menge verworfener Ideen aus "Monster Hunter World" sollen hier umgesetzt werden. Ziel ist es auch, am Ende eine komplette Open World und nicht nur einzelne frei begehbare Abschnitte zu bieten. Als Releasefenster wird momentan das erste Quartal des nächsten Jahres angepeilt. Nicht einmal der Release von "Grand Theft Auto VI" könnte diesbezüglich für eine Verzögerung sorgen.

"Monster Hunter Wilds" war am Ende der letztjährigen Game Awards mit einem ersten Trailer für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt worden.