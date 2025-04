Monster Hunter Wilds: Event vorgestellt

Capcom hat einen weiteren Event für "Monster Hunter Wilds" angekündigt. Dieser wird bereits morgen beginnen.

Besagter Event in "Monster Hunter Wilds" hört auf den Namen "Festival of Accord: Blossomdance". Er beginnt, wie eingangs erwähnt, schon morgen und endet am 7. Mai. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal eine Minute lang darauf ein. Darin bekommen wir gezeigt, auf welche Inhalte wir uns in diesem Zeitraum konkret freuen dürfen.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erschien am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.