Monster Hunter Wilds: Neuer Trailer

Capcom versorgt uns mit einem frischen Trailer zu "Monster Hunter Wilds". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der neue Trailer zu "Monster Hunter Wilds" trägt den Titel "Welcome to Monster Hunter", hat einen Umfang von etwas mehr als zehn Minuten und wird von Daisy Ridley präsentiert. Wie der Name bereits andeutet, wird uns hier in erster Linie die Spielwelt der kommenden Monsterjagd in bewegten Bildern vorgestellt.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erscheint am 28. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.