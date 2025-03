Monster Hunter Wilds: Update verfügbar

Seit neun Uhr ist ein Update für "Monster Hunter Wilds" verfügbar. Capcom hat auch verraten, was sich damit ändert.

Demnach beseitigt das jüngste Update für "Monster Hunter Wilds" zunächst einmal den grundlegenden Bug in der Hauptmission Kapitel 5-2 A World Turned Upside Down, über den wir bereits gestern an dieser Stelle berichtet hatten. Weitere kleinere Probleme sollten ebenfalls der Vergangenheit angehören. Capcom erklärt zudem, dass sämtliche Online-Sessions durch die Installation des Patches beendet werden.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erschien am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.