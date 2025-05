Monster Hunter Wilds x Street Fighter 6

Capcom kündigt die Zusammenarbeit von "Monster Hunter Wilds" und "Street Fighter 6" an. Auf deren Start müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach beginnt die Kollaboration von "Monster Hunter Wilds" und "Street Fighter 6" schon am 28. Mai. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal mehr las zwei Minuten lang darauf ein und deutet an, was wir inhaltlich davon erwarten können. Der augenzwinkernde Humor der Bilder dürfte dabei längerfristig im Gedächtnis bleiben.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erschien am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.