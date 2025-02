Im Rahmen des Capcom Spotlight gab es, wie vorher angekündigt, auch Neuigkeiten zu "Monster Hunter Wilds". Los ging es aber mit dem schicken nto the Iceshard Cliffs-Trailer:

Generell dürften sich Fans der Vorgänger auch in "Monster Hunter Wilds" heimisch fühlen. So gibt es etwa unzählige Anpassungsmöglichkeiten, einen Foto-Modus und einen Online-Modus für Einzelspieler. Ausserdem wissen wir jetzt, dass wir in den kommenden offenen Betas (7. Februar ab vier Uhr deutscher Zeit für vier Tage und vom 13. bis 16. Februar) erstmals das Monster Arkveld zur Strecke bringen dürfen.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erscheint am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.