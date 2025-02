Monster Hunter Wilds: Offene Beta wird verlängert

Was gestern bereits angedeutet wurde, hat Capcom inzwischen bestätigt: Die kommende offene Beta von "Monster Hunter Wilds" wird verlängert.

So beginnt besagte offene Beta für "Monster Hunter Wilds" am 14. Februar um vier Uhr morgens und endet genau vier Tage später, also am 18. Februar um vier Uhr morgens. Das ist ein Tag länger als ursprünglich angedacht. Grund für die zusätzliche Zeit ist der temporäre PSN-Ausfall am vergangenen Wochenende.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erscheint am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.