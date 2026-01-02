Monster Hunter Wilds für weitere Plattform?

Es könnte sein, dass "Monster Hunter Wilds" bald für eine weitere Plattform in Aussicht gestellt wird. Zumindest wurden im jüngsten Update für das Action-Rollenspiel vermeintliche Hinweise dafür gesichtet.

So wird etwa bei Reddit spekuliert, dass "Monster Hunter Wilds" bald auch für die Switch 2 angekündigt werden könnte. Grund dafür ist der Code des letzten Updates, in dem ein Eintrag für eine Upgrade Edition mit dem Zusatz "ns2" gesichtet wurde. Dies könnte auf eine Umsetzung für die aktuelle Nintendo-Hardware hindeuten, aber Capcom hat sich bislang natürlich noch nicht dazu geäussert.

Produzent Ryozo Tsujimoto erklärte bereits Anfang des vergangenen Jahres, das Team müsse sich zunächst mit der neuen Nintnedo-Hardware vertraut machen, um deren Eigenschaften sinnvoll nutzen zu können. Konkrete Pläne für Portierungen nannte man damals nicht.

"Monster Hunter Wilds" erschien am 28. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.