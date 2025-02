Monster Hunter Wilds: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich der technischen Seite der Konsolenversionen von "Monster Hunter Wilds" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der Konsolenfassungen von "Monster Hunter Wilds" über 16 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei zeigt sich, dass diese an einigen Stellen noch Luft nach oben hat. So könnten etwa die Bildqualität und die Performance an einigen Stellen besser sein.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erscheint am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.