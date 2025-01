Monster Hunter Wilds: Zweite offene Beta angekündigt

Capcom hat eine zweite offene Beta für "Monster Hunter Wilds" in Aussicht gestellt. Genauere Details dazu nannte man ebenfalls.

Demnach beginnt die zweite offene Beta für "Monster Hunter Wilds" am 7. Februar um vier Uhr morgens und endet am 10. Februar um 3:59 Uhr (also wieder mitten in der Nacht). Inhaltlich erwarten uns sämtliche Inhalte aus der ersten offenen Beta und die Möglichkeit Gypceros niederzustrecken. Eine weitere Beta findet dann zwischen dem 13. und 16. Februar statt und deren Inhalte sind identisch.

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

"Monster Hunter Wilds" erscheint am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.