Milestone stimmt uns mit einem weiteren Trailer auf "Monster Jam Showdown" ein. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Der sogenannte Freestyle-Trailer zu "Monster Jam Showdown" hat dabei einen Umfang von ziemlich genau eineinhalb Minuten. Er zeigt uns hauptsächlich atemberaubende Stunts und Sprünge, die der Schwerkraft trotzen.

Eine Reihe von rasanten Events und ein umfassendes Tutorial helfen den Fans in "Monster Jam Showdown", ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die spektakulärsten Stunts auszuführen. Von Bicycles bis Moonwalks, von Donuts bis Stoppies - Monster Jam-Fans kommen hier komplett auf ihre Kosten.

Wichtig ist dabei auch, dass man das Freestyle-Chaos sowohl in Stadien, die den offiziellen Veranstaltungsorten nachempfunden sind, als auch in Open-Air-Arenen mit individuellem Aussehen und Stil erleben kann. Während die Stadien die Atmosphäre der offiziellen Wettkämpfe mit Rampen und zerstörten Autos bieten, werden drei thematische Umgebungen die Spieler an einige der bekanntesten und extremsten Orte bringen.

Mit einer schicken Optik, die an das Terrain Alaskas, die Landschaften Colorados und das Death Valley erinnert, bieten sich originelle Layouts, die die verrücktesten Tricks wie Moonflips und Big Airs ermöglichen. Dazu sorgen zerstörbare Objekte wie Drohnen, hängende Ziele oder riesige Brettstrukturen für einen spannenden Multiplayer-Modus für massig Monster Jam-Spass.

"Monster Jam Showdown" erscheint am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.