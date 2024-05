Monster Jam Showdown: Neuer Trailer

Milestone und Feld Motor Sports präsentieren einen neuen Trailer zu "Monster Jam Showdown". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir eine halbe Minute lang gezeigt, was "Monster Jam Showdown" ausmacht. Dabei werden uns etwa Einblicke in die einzelnen Spielmodi geboten.

Im Freestyle-Modus von "Monster Jam Showdown" können wir all die spektakulären Tricks ausführen, die Monster Jam zu einem einzigartigen Event machen. Spezielle Tutorials helfen sowohl allen, die extremsten Stunts wie Wheelies, Donuts oder Bikes zu meistern - sowohl in Stadien, die realen Schauplätzen nachempfunden sind, als auch in thematischen Umgebungen, die von der amerikanischen Natur inspiriert sind. Off-Road-Rennen erweitern den Spielspass über die offiziellen Schauplätze und Events hinaus und betonen den Arcade-Charakter des Titels. Dank des Boosts, zerstörbarer Objekte, verrückter Streckendesigns und extremer Wetterbedingungen werden wir abwechslungsreiche und unvorhersehbare Szenarien erleben.

In der Showdown Tour, einer nicht-linearen Karriereerfahrung mit zahlreichen Events, können wir acht verschiedene Spielmodi in drei Original-Biomen erkunden, die an die Wildnis von Death Valley, Colorado und Alaska erinnern.

Fans, die auf der Suche nach einem Wettbewerb sind, haben auch viele Möglichkeiten, sich zu beweisen. Im lokalen Splitscreen-Modus können packende Duelle mit Familie und Freunden ausgetragen werden, während zahlreiche Online-Events für dramatische Herausforderungen sorgen.

"Monster Jam Showdown" erscheint am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.