Monster Jam Showdown: Post-Launch-Pläne

Heute hat Milestone den Plan für die Zeit nach der Veröffentlichung von "Monster Jam Showdown "vorgestellt. Zahlreiche Inhalte, die in den acht Monaten nach der Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung stehen, werden die "Monster Jam"-Spannung am Laufen halten und den Fans zusätzliche Action liefern.

Eine umfangreiche Erweiterung und eine Mischung aus kostenlosen und Premium-DLCs gewähren Zugang zu 26 zusätzlichen Trucks mit Lackierungen, einer neuen Umgebung in der hawaiianischen Wildnis mit 6 Strecken und einer Arena, in der die Spieler ihr Können unter Beweis stellen können, sowie einem XP-Multiplikator, mit dem die Fähigkeiten der "Monster Jam"-Trucks schneller aufsteigen. Um das Spiel in vollen Zügen zu geniessen, können die Fans mit dem Season Pass alle Premium-Pakete erwerben, die das Day-One Erlebnis ergänzen.

Von Ikonen, die "Monster Jam" Geschichte geschrieben haben, wie Monster Mutt Retro oder Captain's Curse, bis hin zu den beliebtesten Trucks in der Monster Jam-Spielzeugwelt wie Fuel Academy oder Double Decker, können sich Fans hinters Steuereiner ihrer 66 Lieblingstrucks setzen.

"Monster Jam Showdown" erscheint am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.