Monster Jam Showdown-Trailer zeigt den Karrieremodus

Heute wurde ein neuer "Monster Jam Showdown"-Trailer von Milestone und Feld Motor Sports veröffentlicht. In diesem werden die Geheimnisse der Showdown Tour – der Einzelspielerkampagne von "Monster Jam Showdown" – enthüllt.

Mit über 130 Events, die in drei Kategorien gruppiert sind, ermöglicht die Showdown Tour einen nicht-linearen Verlauf, bei dem die Spieler eine Vielzahl von Wettbewerben geniessen können, die Geschwindigkeit und Fähigkeiten frei kombinieren. Jeder Sieg schaltet neue Wettbewerbe innerhalb der gespielten Kategorie frei, um unterschiedliche Spielstile zu fördern und die Stärken jedes Spielers hervorzuheben. Auf diese Weise finden die Spieler immer wieder neue Herausforderungen, die ihren Vorlieben entsprechen. Gleichzeitig gibt es viel Abwechslung, da dieselbe Kategorie mehrere Spielmodi umfasst man dadurch alle drei Originalumgebungen des Spiels erkunden kann. Die Schauplätze der Showdown Tour sind wild und ungewöhnlich, der perfekte Ort, um Monster Jam-Trucks an ihre Grenzen zu bringen und ihre volle Kraft auszuschöpfen.

Durch Siege in derselben Event-Kategorie sammeln die Spieler Token, die sie benötigen, um Zugang zu den Showdown-Events zu erhalten. Dies sind spezielle Bosskämpfe, die den Karriereaufstieg sichern. Hier müssen sie beweisen, dass sie würdige Besitzer einiger der kultigsten Monster Jam-Trucks sind, indem sie gegen ihre früheren Fahrer antreten. Im Erfolgsfall wird der rivalisierende Truck der privaten Sammlung des Spielers hinzugefügt und es werden auch Events mit höherem Schwierigkeitsgrad in derselben Kategorie freigeschaltet.

Showdown-Events sind mehr als 1v1-Rennen; schnell zu sein reicht nicht aus, um zu triumphieren, denn die Spieler müssen auch das Publikum begeistern, indem sie verrückte Sprünge ausführen und so viele Objekte wie möglich zerstören. So können die Fans jederzeit selbst entscheiden, ob sie in der gleichen Kategorie weiterkommen, indem sie die schwierigsten Events absolvieren, oder ob sie sich in einem anderen Modus versuchen wollen. In einem Fall werden sie ihre Fähigkeiten in den von ihnen bevorzugten Spielmodi maximieren und die dazugehörigen Trucks freischalten. Allerdings müssen alle Kategorien gemeistert werden, um die Karriere vollständig abzuschliessen und alle 66 Fahrzeuge* und über 140 Lackierungen zu sammeln.

"Monster Jam Showdown" erscheint am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.