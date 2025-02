Monster Train 2 angekündigt

Big Fan, ein Verlagslabel von Devolver Digital, und Entwickler Shiny Shoe (Monster Train) enthüllten heute "Monster Train 2", eine vollständige Fortsetzung des gefeierten und über 1.5 Millionen Mal verkauften Debüts der Deckbuilding-Serie. Da das Warten auf "Monster Train 2" eine höllische Strafe wäre, ist die überraschende erste Demo bereits jetzt auf PC erhältlich, bevor das vollständige Spiel später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S erscheint.

"Monster Train 2" baut geschickt auf dem innovativen, vertikalen Drei-Etagen-Kampfsystem des Originals auf, für eine neue epische Challenge, die im heutigen Ankündigungstrailer enthüllt wird: die unvorstellbar mächtigen Titanen davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Die einzige Hoffnung liegt in einer einst undenkbaren Allianz zwischen den Mächten des Himmels und der Hölle. Mache dich bereit für eine lustige, aber auch teuflische Reise in die Heimatwelt der Titanen, den Abyss. "Monster Train 2" fordert deine Fähigkeit, dich dem jeweiligen Kampf anzupassen und Armeen von scheinbar unaufhaltsamen Gegnern zu überlisten, während es dich aus den Tiefen der Hölle des Originalspiels in überraschende neue Umgebungen jenseits der Himmelspforte entführt: