Neue Inhalte für Monster Train 2 angekündigt

Fans von „Monster Train 2“ dürfen sich freuen: Publisher Big Fan Games und Entwickler Shiny Shoe haben gemeinsam angekündigt, schon bald neue Inhalte für das Spiel zu veröffentlichen – und das sogar kostenlos. Das Update „Echoes from the Void“ soll bereits am 5. November erscheinen.

Das Update bietet zahlreiche neue Inhalte, darunter vor allem zwei brandneue Bosskämpfe, die von den Spielerinnen und Spielern erlebt – und vor allem überlebt – werden wollen. Darüber hinaus enthält „Echoes from the Void“ neue dimensionale Herausforderungen sowie 50 zusätzliche Mutatoren.

Zudem erhalten Spielerinnen und Spieler Zugriff auf neue, frei verfügbare Artefakte, die an keinen Clan des Spiels gebunden sind. Darüber hinaus sollen weitere Celestial Alcove-Events mit besonders starken Belohnungen aufwarten.

„Monster Train 2“ ist mittlerweile für alle gängigen Plattformen in den jeweiligen Stores erhältlich.