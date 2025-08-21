Monsters are Coming! Rock & Road erscheint Herbst 2025

Heute hat der Entwickler Ludogram angekündigt, dass ihr Tower-Survivor-Spiel "Monsters Are Coming! Rock & Road" im Herbst 2025 für PC erscheinen wird.

In "Monsters are Coming! Rock & Road" schlüpft ihr in die Rolle eines unscheinbaren Handlangers, der eine unaufhaltsam weiterziehende Stadt vor uralten Schrecken verteidigen muss, die von allen Seiten heranrücken, um euch zu vernichten. Auf dem Weg gilt es, Ressourcen zu sammeln, Fähigkeiten zu verbessern und verborgene Geheimnisse zu lüften, die entscheidende Vorteile verschaffen können.

Das Ziel ist es, ein rettendes Refugium zu erreichen, um dort die Stadt aufzurüsten und sie in eine rollende Festung der Zerstörung zu verwandeln. Um Sicherheit zu erlangen und in das nächste, packende Biom vorzudringen, muss schliesslich das geheimnisvolle Arch erreicht und der uralte Dämon besiegt werden, der es bewacht.

"Monsters are Coming! Rock & Road "erscheint diesen Herbst für PC und eine Demo ist ab sofort verfügbar.