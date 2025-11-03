Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition – Konsolen Release-Termin bekannt

Die seit Januar dieses Jahres PC verfügbare "Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition" findet am 10. Dezember ihren Weg auch auf Konsolen. So werden die gängigen Plattformen ohne Switch 2 bedient: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Auch wird die PC-Version dann über den Microsoft Store erhältlich. Den aufgehübschten Plattformer wird es zudem in einer physischen Ausgabe für Nintendo Switch geben.

Das von Robert Jaeger entwickelte "Montezuma’s Revenge" erschien 1983 und erhält mit der Jubiläumsausgabe einen 3D-Grafik, die in Kombination mit dem originalen 2D ein '2,5D' ergibt. Einen neuen Trailer gibt es nicht, weswegen uns an dieser Stelle der Ankündigungstrailer auf den Konsolen-Launch einstimmt:

Über Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition

Erlebe ein klassisches Adventure, das jetzt voll entwickelt ist!

"Der klassische, seitlich scrollende Plattformer Montezuma’s Revenge kehrt in glorreichem 2.5D zurück und Pedros Abenteuer ist mit 100 komplizierten Räumen, die es zu erforschen gilt, umfangreicher als je zuvor! Das einstmals unfertige Spiel wurde zu seinem 40. Jubiläum zu neuem Leben erweckt und entspricht nun voll und ganz der Vision seines Schöpfers, Robert Jaeger. Diesmal kannst du zwischen Pedro als Entdecker und seiner Schwester Rosita als Entdeckerin wählen, um tief in die gefährlichen Ruinen abzutauchen und nach unvorstellbaren Schätzen zu jagen!

Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition wurde von Grund auf mit farbenfroher 3D-Grafik neu gemacht, wobei der 2D-Spielstil des Originals von 1983 erhalten wurde. Renne, springe und klettere durch komplizierte Kammern, um wertvolle Artefakte zu sammeln sowie gefährlichen Fallen und bösen Gegnern auszuweichen. Finde Schlüssel, um weiter zu kommen, und überlebe einen finalen Endkampf, damit du mit deinen Reichtümern (und deinem Leben) entkommen kannst!

Features: